Jannis Kampmeier und Erik Sigge springen aufs Siegertreppchen

Drei Badminton-Talente des BC Phönix Hövelhof haben ihr Potenzial beim Deutschen Ranglistenturnier U11/U13 in Libenau ausgepackt, dem FZ Forza-Avacon-Cup. In der U11 traten Jannis Kampmeier und Erik Sigge sowohl im Einzel als auch zusammen im Doppel an. Alexander Franzke spielte in der U13 im Einzel und im Doppel an der Seite von Noah Apel (TuRa Elsen).

Jannis Kampmeier qualifizierte sich mit zwei Siegen bei einer Niederlage als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. Dort siegte er in drei Sätzen mit 11:6, 11:8, 11:7 gegen Emil Pasenko. Gegen den späteren Finalisten Ben Oeser musste er in eine knappe Dreisatz-Niederlage einwilligen. Nichtsdestotrotz nimmt er aus dem Turnier Zuversicht mit für die in drei Wochen in Hamburg stattfindenden German U11-Masters, die inoffiziellen Deutschen Meisterschaften. Erik Sigge zeigte in seiner Dreiergruppe gute Spiele, musste sich jedoch mit Platz drei begnügen. Für Alexander Franzke stand am Ende nach einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gruppenphase ebenfalls Platz drei. Beide verpassten damit die K.o.-Phase.

Im Doppel U11 zeigten sich Jannis Kampmeier und Erik Sigge bereits in den Gruppenspielen von ihrer besten Seite. Sie besiegten mit herausragenden Leistungen die hochfavorisierten an Zwei und Drei gesetzten Gegner Görisch/Schröder (Berlin/Dresden) und Nieke/Zhu (Berlin/Waghäusel) und zogen mit drei Siegen ungeschlagen ins Halbfinale ein. Nach einem klaren Sieg in der Vorschlussrunde stand im Endspiel zwar eine Viersatz-Niederlage, aber auch ein vorher nicht für möglich gehaltener zweiter Platz auf dem Siegertreppchen. Ebenfalls ein starkes Turnier spielten als Jahrgangsjüngere Alexander Franzke und Noah Apel im Doppel U13, trotz dreier, teils knapper Niederlagen in der Gruppe.