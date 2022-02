„Jeder kann seine Ziele erreichen“

3,8 Kilometer in der Ostsee liegen in diesem Augenblick hinter dem Borgentreicher Sascha Tabaka, 180 Radkilometer und einen Marathon hat er noch vor sich. Beides wird er erfolgreich bewältigen und darf sich somit Ironman nennen. 2015 hat er den Ostseeman erfolgreich hinter sich gebracht und damit eine Wette mit Arbeitskollegen eingelöst. 3,8 Kilometer in der Ostsee liegen in diesem Augenblick hinter dem Borgentreicher Sascha Tabaka, 180 Radkilometer und einen Marathon hat er noch vor sich. Beides wird er erfolgreich bewältigen und darf sich somit Ironman nennen. 2015 hat er den Ostseeman erfolgreich hinter sich gebracht und damit eine Wette mit Arbeitskollegen eingelöst.

Foto: privat