„Jedes Spiel ist ein Endspiel“

Drei Spieltage in der Fußball-Landesliga sind absolviert, und es haben sich schon jetzt zwei Sätze von Mario Cirrincione, Trainer des SCV Neuenbeken, bewahrheitet: „Jedes Spiel hat Endspiel-Charakter. In jedem Spiel müssen wir ans Maximum gehen, um erfolgreich sein zu können.“

Fußball-Landesliga: Kreis-Trio liegt in neun gespielten Partien achtmal im Rückstand

Dass es in einer 18er-Staffel, aus der am Ende fünf Mannschaften absteigen müssen, vom Start weg zur Sache gehen würde, war auch Björn Schmidt, Coach des SV Heide Paderborn, sowie Roberto Busacca (Trainer bei Aufsteiger SF DJK Mastbruch) schon vor dem Start in diese Saison klar. Nach drei Spieltagen ist es wohl noch zu früh für ein Zwischenfazit, doch Trends sind ansatzweise erkennbar.