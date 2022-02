Jena-Spieler in Quarantäne

Den Uni Baskets Paderborn droht in der 2. Basketball-Bundesliga ProA die nächste Spielverlegung. Am Wochenanfang sind einige Antigen-Schnelltests in der Mannschaft sowie im Back-Office des kommenden Gegners Medipolis SC Jena positiv ausgefallen – trotz Impfung.

Ob Jackson Trapp (Foto) und die Uni Baskets Paderborn wirklich am Samstagabend in der Maspernhalle gegen Spitzenreiter Jena spielen, entscheidet sich am Donnerstag. Beim Gegner sind mehrere positive Corona-Befunde aufgetreten.

Im Anschluss durchgeführte PCR-Tests bestätigten die positiven Befunde. Ein Teil der Spieler sowie des Stabes haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Hinter der Austragung des Punktspiels gegen den Spitzenreiter am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Maspernhalle steht ein fettes Fragezeichen, heißt es auf der Homepage des Gegners. „Wir können nur abwarten. Am Donnerstag fällt die Entscheidung der Liga“, sagt Uni Baskets-Pressesprecher Patrick Lüke. „Es ist natürlich blöd, dass wir komplett aus dem Rhythmus kommen.“

Jenas Geschäftsstelle ist bis kommenden Montag geschlossen worden. Die Jenaer Verantwortlichen befinden sich mit den zuständigen Behörden des Gesundheitsamtes sowie der 2. Basketball- Bundesliga im Austausch.

Der Schmerz der 104:111-Niederlage in Schwenningen nach zweimaliger Verlängerung könnte also noch weiter an den Paderbornern nagen. Nach einem spielfreien Wochenende hatte Corona zuletzt bereits die Wiedergutmachungspläne der Uni Baskets in Nürnberg durchkreuzt. Sollte jetzt auch noch das Duell gegen Primus Jena nach hinten verlegt werden müssen, wären die Uni Baskets bereits mit drei Begegnungen in Verzug: in Nürnberg, gegen die Artland Dragons (beide noch nicht terminiert) und eben Jena. Paderborns nächstes Punktspiel ist terminiert für Mittwoch, 9. Februar. Der Westfalenschlager bei Phoenix Hagen soll dann um 19.30 Uhr beginnen.