Jennebach warnt sein Team

In der Fußball-Bezirksliga 13 findet an diesem Sonntag wieder nur fünf Spiele statt. Die Partien FSV Bad Wünnenberg/Leiberg - Viktoria Rietberg und RW Mastholte - DJK Mastbruch sind aufgrund von positiven Coronabefunden bei den Gästeteams abgesagt worden. Der Tabellenzweite Delbrücker SC II will mit einem Sieg beim Vorletzten TuRa Elsen den Rückstand auf Primus Mastbruch weiter verkürzen.

Am Donnerstag kassierte die TuRa Elsen im Kellerduell beim SC Rot-Weiß Verne eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage. Die Verner waren von Beginn an überlegen und gingen nach 27 Minuten durch Simon Jablotschkin mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhten Philipp Hertrich (32.) und Florian Wesseler (45.) zum Endstand. Ab der 50. Minute mussten die Elsener nach einer Gelb-Roten Karte für Ilhan Majiq (wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl spielen.