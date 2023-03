Jens Balzukat nagelt seinen Kasten zu

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat den Rahmenterminkalender für die Nachwuchswettbewerbe der Saison 2023/24 verabschiedet. Die A-Junioren-Bundesliga startet demnach am 12./13. August in die neue Saison. Bereits am 5./6. August beginnt die B-Junioren-Bundesliga. Nach zwei Spielzeiten mit einfacher Runde wird, bestückt mit jeweils 14 Mannschaften, wieder zum Format mit Hin- und Rückrunde zurückgekehrt.

