Jetzt erst recht

Werther/Borgholzhausen

Als Wild-Card-Aufsteiger durfte HSG Werther/Borgholzhauen in der Lockdown-Saison 2020/21 nur zwei Spiele lang Verbandsliga-Erfahrung sammeln. Dass die junge Handball-Crew in der aktuellen Spielzeit der Staffel 1 jetzt nach zehn Partien auf ein ausgeglichenes Punktekonto kommt, ist ein beachtlicher Teilerfolg. Zumal, wenn man das permanente Verletzungspech bedenkt. „Ich bin definitiv mit dem Abschneiden zufrieden“, sagt Trainer Carsten Gahlmann in seiner Zwischenbilanz.

Von Gunnar Feicht