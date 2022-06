Jetzt geht es zur DM

Die Voltigierer des RV Nethegau Brakel haben bei den Westfälischen Meisterschaften in Wehdem/Oppendorf die Goldmedaille geholt. Damit hat die junge Mannschaft von Trainerin Anna Brinkmann ihren Titel bei den U18-Teams erfolgreich verteidigt. Finja Eyers holte zudem einen tollen fünften Platz im Einzelvoltigieren.

„Es war ein aufregendes Wochenende. Im Vorfeld gab es einige Schwierigkeiten. Aber wir wollten den Meistertitel unbedingt“, freute sich Brakels Trainerin Anna Brinkmann, dass das Ziel und die damit verbundene Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften souverän erreicht wurden. Aus gesundheitlichen Gründen war Leistungsträgerin Alisa Koopmann vier Tage vor den Westfälischen ausgefallen. Ersatzfrau Carla Plückebaum musste kurzfristig einspringen und hat Nervenstärke bewiesen. „Die Punkte von Alisa haben uns in der Pflicht gefehlt. Trotzdem haben wir den ersten Durchgang mit tollen Leistungen in der Pflicht und in der Kür mit Abstand gewonnen“, berichtete Anna Brinkmann.