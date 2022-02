Jetzt geht‘s noch in die Relegation

Derweil fast alle Sportarten in die heiße Phase ihrer Saison gehen oder den Spielbetrieb zumindest aufrechterhalten, ist für die Tischtennisspieler die Serie bereits beendet (wir berichteten): Zum dritten Mal in Folge wird wegen der Covid-19-Pandemie die Saison nicht zu Ende gespielt. Der Westdeutsche Tischtennis Verband (WTTV) hat die Serie auf eine einfache Runde zurückgesetzt und somit praktisch für einen erneuten Abbruch gesorgt.

Timo Wagner vom Tischtennis-Landesligisten TuRa Elsen II weist an Position vier eine Hinrunden-Einzelbilanz

Dabei werden neben dem Gesundheitsschutz insbesondere zwei Argumente vorgebracht. Während der bisherigen Saisonunterbrechung hatten die Teams die Möglichkeit, ihre Spiele unter den geltenden Regelungen zu absolvieren. Diese Offerte wurde aber nur punktuell genutzt. Zudem fürchten die Funktionäre eine Wettbewerbsverzerrung durch das Auftreten positiver Corona-Fälle. Denn anders als in anderen Sportarten gibt es bei positiven Fällen nicht die Möglichkeit einer automatischen Absetzung. Diese Regelung war vor der Saison so festgelegt worden – und wurde nun damit zu einem klassischen Eigentor.

Nachdem die bisherigen Abbrüche von den Sportlern durchweg mitgetragen wurden, nährt dieser Abbruch nun aber auch Unverständnis. „Die bisherige Saison hat gezeigt, wie unser kontaktloser Sport verantwortungsvoll durchgeführt werden kann“, sagt etwa Paderborns Kreissportwart Robert Struck, der den Abbruch nicht nachvollziehen kann. Er muss aber jetzt mit der Entscheidung des WTTV leben und arbeiten, schließlich sollen alternative Angebote geschaffen werden.

Das dürfte drohende Konsequenzen nicht abwenden können. Schon jetzt ist der Trend, was die Anzahl von Spielern und Mannschaften betrifft, nicht positiv. Die erneute Zwangspause von insgesamt knapp neun Monaten für die meisten Akteure bis zur nächsten Serie wird diesen Trend sicherlich nicht umkehren – eher im Gegenteil.

Der Abbruch bedeutet für die überkreislich spielenden Mannschaften: Die Ergebnisse der Hinrunde werden gewertet, anhand dieser Tabelle wird ein sportlicher Auf- und Abstieg vorgenommen. Die dafür vorgesehenen Relegationsspiele sollen wie geplant im Mai noch zur Austragung kommen. Dort bekommt Landesligist TuRa Elsen II dann sogar noch die Chance, in die Verbandsliga aufzusteigen. Dagegen muss die TuS Bad Wünnenberg aus der Landesliga in die Bezirksliga absteigen. Ebenfalls den Klassenverbleib verpasst hat der TTV Salzkotten in der Bezirksliga. Der TSV Schloß Neuhaus bestreitet noch Relegationsspiele um das Bezirksliga-Patent.

In der Bezirksklasse sind mit dem TSV Schloß Neuhaus II, TuRa Elsen IV und SC Wewer Stand jetzt drei Kreisteams abgestiegen. Auch für sie könnten aber noch Relegationsspiele um Anwartschaften auf freie Plätze warten. Traditionell tut sich insbesondere auf Bezirksebene nach Beendigung der regulären Saison immer noch einiges. Dieses Mal könnte der erneute Abbruch für Abweichungen von der ursprünglich geplanten Regelung sorgen. Aus der Kreisliga schafft der TTC Paderborn II den Sprung in die Bezirksklasse.

Nicht von der Maßnahme betroffen sind die Regionalligadamen des TTV Hövelhof. Die absolvieren ihre Meisterschaft unter der Regie des Deutschen Tischtennis-Bundes und dürfen ihre Serie demnach ordnungsgemäß zu Ende spielen.