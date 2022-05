Jetzt geht‘s um die Ehre

Die Situation ist beschi...!“ Das waren die Worte von Emir Kurtagic kurz nach der in Teilen erschreckenden Leistung gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ob sich die Lage im Abstiegskampf ohne den verletzten Lutz Heiny im Spiel beim HSV Hamburg am Sonntag (Anwurf um 16.05 Uhr) bessert, darf bezweifelt werden. Aber: „Wir brauchen wieder Lust und Laune! Da darf es jetzt keine andere Richtung mehr geben“, fordert der Trainer des TuS N-Lübbecke.

„Keine Frage: In den verbleibenden sieben Spielen geht‘s an die Ehre. Daher wurde in der Woche zur Aufarbeitung viel miteinander gesprochen. Das große Thema ist beim TuS N-Lübbecke das nach 13 Niederlagen in Folge mehr als angeknackste Selbstvertrauen.