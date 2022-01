„Jetzt ist jedes Spiel ein Finale“

Kreis Höxter

Drei aus sechs und vier aus sieben. Das sind die Formeln im Restprogramm der Fußball-Kreisliga A vor der Einteilung in Meister- und Abstiegsrunde. In Gruppe I dominiert der TuS Bad Driburg das Geschehen. Dahinter haben sechs Vereine noch Chancen auf einen der drei noch freien Plätze. In Gruppe 2 dürfen sich sogar noch sieben Mannschaften Hoffnungen auf die vier Meisterrundenplätze machen.

Von Aaron Reineke