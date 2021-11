Kreis Höxter

Dem TSC Steinheim steht in der Fußball-Bezirksliga das zweite Derby in Folge ins Haus. Dabei dürfte gegen den SV Höxter noch schwerer werden als zuletzt gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen. Der neue Spitzenreiter SV Dringenberg hat ausgerechnet jetzt spielfrei und könnte so gleich wieder vom Thron gestoßen werden.

Von Fabian Scholz