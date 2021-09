Joachim Magiera besteht die Herausforderung

Paderborner bei den Triathlon-Europameisterschaften in Roth

Roth/Paderborn.

Joachim Magiera (53), Triathlet von Tri-City Paderborn, hat bei der ETU-Triathlon-Europameisterschaft über die Langdistanz im fränkischen Roth den 17. Platz in seiner Altersklasse (50 bis 54) erreicht. In 10:18,44 Stunden verbesserte er seine eigene Zeit in der Triathlon-Hochburg aus dem Jahr 1998 um 1:46 Minute.