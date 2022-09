Jocelyn macht die 100 voll

Knapp eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen Medipolis SC Jena (Freitag, 30. September, 20 Uhr) präsentierte sich die Mannschaft von Headcoach Steven Esterkamp gegen den Pro B-Aufsteiger über weite Strecken spielfreudig, auch wenn in der Summe sichtbar in der Vorwärtsbewegung etliche leichte Fehler auftraten. Ein Sextett punktete zweistellig. Insgesamt war es vor etwa 250 Zuschauern ein stressfreies Match, eine gute Trainingseinheit. Klar ist jedoch: Gegen Jena braucht es definitiv eine Steigerung in allen Bereichen.

