Julian Gebbe gehört zu den besten Rettungsski-Paddlern der Welt

Julian Gebbe, Rettungssportler aus Büren, zählt in seiner Altersklasse zu den 16 besten Rettungsski-Paddlern der Welt. Bei den Weltmeisterschaften der Junioren (U19) im italienischen Riccione stieß der 17-Jährige Sportler der DLRG Bad Wünnenberg über Vorlauf und Halbfinale bis in die Endrunde der besten 16 vor und belegte dort Platz 14.

Als Mitglied der DLRG-Junioren-Nationalmannschaft war Gebbe auch an mehreren Staffeln beteiligt, die die Top Ten erreichten. Sein Schwerpunkt lag auf den Ocean-Disziplinen. Mit dem Rettungsski, ähnlich einem Kajak, hatte er einen 800 Meter langen Bojenparcours im Mittelmeer zu umrunden. In einer Staffel übernahm er diesen Part erneut. Im Oceanman, Königsdisziplin der Rettungsschwimmer, folgte auf das Paddeln mit dem Ski eine Paddelrunde auf dem Rettungsbrett sowie ein 500-Meter-Schwimmparcours. Auch in diesem Dreikampf überstand Julian Gebbe die erste Runde, qualifizierte sich fürs Finale und wurde 19. Überhaupt für die Junioren-Nationalmannschaft nominiert worden zu sein, war für ihn ein toller Erfolg. „In den Finals konnte ich mich mit den besten Rettungssport-Junioren der Welt messen. Damit hatte ich meine persönlichen Ziele bereits erreicht“, sagte er. Zumal dem deutschen Nachwuchs in diesen Disziplinen traditionell kaum Chancen zugestanden werden. Dazu kamen viele wichtige Erfahrungen und neue Bekanntschaften.

Gleiches galt für das Juniorenteam der DLRG Bad Wünnenberg, das zuvor in Riccione erfolgreich am Rescue World Cup teilgenommen hatte. In der Altersklasse für 15 bis 19-Jährige hatte die heimische Ortsgruppe ihre Sportler Jonas Bodenburg (17), Charlotte Langer (15), Annika Magiera (15) sowie Gast-Starterin Elaine Burdich (17) an den Start geschickt. Für die DLRG Langenberg nahm Bad Wünnenbergs Julia Schäfer (18) an dem Rescue World Cup teil. Für alle standen je drei Wettkampftage im Hallenbad sowie am Strand auf dem Programm. Hier konnten die Athleten des Wünnenberger Teams bei 25 Starts im Schwimmbecken 13 persönliche Bestzeiten verbuchen, darunter mehrere Top-Ten-Platzierungen. Die besten Einzelplatzierungen erreichte Elaine Burdich mit Rang vier im 50-Meter-Retten einer Puppe sowie Platz fünf in der 100 Meter kombinierten Rettungsübung. Jonas Bodenburg wurde am Strand starker Fünfter beim Surf Race, dem 500-Meter-Brandungsschwimmen. Im Oceanman, dem Dreikampf aus Schwimmen, Rettungsski und -brettpaddeln, wurde der 17-Jährige Sechster.

Charlotte Langer qualifizierte sich über Vorläufe und Halbfinals bis in die Endrunden und erkämpfte sich die guten Plätze sieben (Rettungsski), zwölf (Rettungsbrett) und 13 (Oceanwoman).

Auch Annika Magiera zeigte einen starken Wettkampf. Ihr bestes Ergebnis als eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Feld war Platz 20 beim Sprint- und Reaktionswettkampf Beach Flags im Sand. Julia Schäfer gelang für die DLRG Langenberg der Altersklassen-Sieg im Ski Race, dem 700-Meter-Rennen mit dem Rettungsski, gegen Konkurrentinnen aus zahlreichen europäischen Nationen, Kanada und den USA. In Erinnerung bleiben wird die gewaltige Atmosphäre dieses Wettkampfes.

Zeit zum Verschnaufen bleibt Wünnenbergs Nachwuchsrettern kaum: Weil am 21./22. Oktober die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften anstehen, geht es gleich wieder ins Training.