Erst im Finale gegen einen Akteur aus Rostock musste sich Aleksandar Jurukovic (links) in Potsdam geschlagen geben, hat sich aber auch als Vizemeister für die Europameisterschaften der Studierenden in Zagreb qualifiziert.

„So einen Wettkampf wie in Potsdam hatte ich noch nie. In der großen Handball-Halle waren die Tribünen voll besetzt und zum Finalkampf durften die anderen Athleten in den Innenraum und haben ordentlich Stimmung gemacht“, berichtet Jurukovic, der normalerweise für den HLC Höxter kämpft und in Potsdam für die Universität Paderborn am Start war.