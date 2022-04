„Kämpfen bis zur letzten Sekunde“

In den Play-off-Viertelfinals der 2. Basketball-Bundesliga ist die Endplatzierung nach der Normalrunde nicht der unbedingte Gradmesser. Das zeigt die Erfahrung vergangener Jahre. Auch aktuell hat der Tabellenachte Eisbären Bremerhaven am Mittwochabend mit dem 95:89-Erfolg beim Hauptserienprimus Tigers Tübingen die „Best-of-five“-Serie auf 1:2 verkürzt.

Jetzt gilt es. Für die Uni Baskets und Trainer Steven Esterkamp beginnen am Freitag in Jena die Play-offs.

Und so liegt viel Spannung in der Luft, wenn sich SC Jena und die Uni Baskets Paderborn an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Jenaer Sparkassen-Arena erstmals messen. Das zweite Spiel der Serie findet am Sonntag um 18 Uhr im Sportzentrum Maspernplatz statt.