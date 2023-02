Kandra und Beinhard die Gejagten

Die Auslosung der 48. Deutschen Einzelmeisterschaften im Squash ist erfolgt. Der an Position eins gesetzte Raphael Kandra (33) vom Paderborner SC, seit 2018 viermal hintereinander Deutscher Meister, bekommt es im Achtelfinale am Freitag (16.15 Uhr) im Sportwerk Hamburg zunächst mit U21-Spieler Florian Stöger vom 1. SC Kempten zu tun.

Squash: Paderborner Asse wollen Vorjahrestitel bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg verteidigen

Die Gejagten: Raphael Kandra und Saskia Beinhard vom Paderborner SC treten in Hamburg an, um ihre Titel zu verteidigen.

Ebenfalls im 16-köpfigen Herren-Hauptfeld startet der an Position sieben gesetzte Tobias Weggen vom PSC. Auftaktgegner des 24-Jährigen ist heute um 14.45 Uhr Ü35-Routinier Simon Wolter vom 1. Bremer SC. „Mein Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen“, so Weggen, der in den zurückliegenden Wochen aufgrund von Rückenbeschwerden nur eingeschränkt trainieren konnte.