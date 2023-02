Kandra und Beinhard setzen ihre Serie fort

Mit der Bestätigung der Setzliste und zwei für den Paderborner SC prestigeträchtigen Finalsiegen sind die 48. Deutschen Einzelmeisterschaften im Squash zu Ende gegangen. Im Hamburger Glascourt holte sich Raphael Kandra am Sonntag in einer mitreißenden Neuauflage des Vorjahresfinales mit einem umkämpften 3:2 (11:8, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8)-Sieg über Yannik Omlor von Black & White RC Worms seinen fünften Titel in Folge.

„Yannik hatte mich 2022 in der Schweizer Liga geschlagen. Das war ein Weckruf für mich“, sagte Kandra nach einem unfassbar spannenden Endspiel zweier Linkshänder, das über beinahe eineinhalb Stunden ging und vom Publikum mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Nach einem 2:0-Satzvorsprung schaffte es Kandras unbekümmert agierender Herausforderer, den 2:2-Gleichstand zu erzwingen. Da roch es nach einer Sensation, denn Omlor unterliefen in dieser Phase kaum Fehler. Mit unbändigem Kampfgeist und seiner ganzen Erfahrung hechtete sich Kandra in die Bälle, drehte einen 4:6-Rückstand in eine 9:7-Führung und feierte mit 11:8 noch das Happy End. „Es war ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Yannik war stark und hat mich sehr gefordert. Ich wusste, dass die Entscheidung auf der Rückhandseite fällt, und habe alles in die Waagschale werfen müssen. Dieser fünfte Titel bedeutet mir dafür umso mehr“, sagte Raphael Kandra glücklich.