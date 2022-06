Kapitän geht voran und fliegt hinterher

Oldenburg/Lübbecke

Als am Pfingstmontag der Aufstiegsflieger von Amsterdam in Richtung Mallorca aufbrach, fehlte der Kapitän an Bord. Eigentlich keine gute Kombination, doch die Sicherheit der Passagiere war nicht gefährdet. Lediglich Max Wegner stieg nicht mit in den Flieger der sehr kurzfristig geplanten Mannschaftsfahrt an den „Ballermann“.

Von Michael Meier