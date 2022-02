Kasten sauber gehalten

Etwa 20 Grad sind es in Portugal. Leah Blome war Anfang Februar allerdings nicht zum Urlaub machen in der portugiesischen Gemeinde Vila Real de Santo António am Golf von Cádiz. Das 15-jährige Torwarttalent des Delbrücker SC gehörte einmal mehr zum Kader des deutschen U16-Mädchennationalteams, das zu einem Development-Miniturnier an die Atlantikküste gereist war.

„Zum Sightseeing blieb nicht viel Zeit. Aber die Temperaturen und der Strand in direkter Nähe waren doch sehr angenehm“, erzählt Blome. 2021 hatte sie Anfang November gegen die dänische U16-Auswahl ihre ersten 45 Minuten im DFB-Dress absolviert. Es folgte ein Lehrgang im Dezember, eine Vorbereitungsphase in der spanischen Stadt Marbella im Januar und vom 1. bis zum 8. Februar das Turnier in Portugal. Dort standen für die DFB-Mädchen im Sportzentrum Complexo Desportivo Vila Real de Santo António jeweils ein Duell gegen die englische und eines gegen die portugiesische Auswahl auf dem Programm.

Wie auch schon gegen Dänemark wurde Leah Blome im Spiel gegen England in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Sie hielt erneut ihren Kasten sauber, Deutschland gewann mit 2:0. „Gegen England zu spielen, war eine tolle Erfahrung. Das war ein richtig guter Gegner. Es freut mich natürlich, dass ich wieder ohne Gegentor geblieben bin und wir gewonnen haben.“

In der zweiten Partie gegen Portugal kam die gebürtige Bad Wünnenbergerin nicht mehr zum Einsatz. Die deutsche U16 verlor am Ende mit 0:2. Da das Spiel zwischen England und Portugal 4:1 für die Britinnen ausging, sicherten sich die Engländerinnen dank des besseren Torverhältnisses den ersten Platz vor Deutschland. „Es waren wieder neue Erfahrungen, die wichtig für meine Entwicklung sind. Dazu sind wir als Team weiter zusammengewachsen“, erzählt Leah Blome, die unter der Woche am Mädcheninternat des Fußball- und Leichtathletik-Verbands (FLVW) in Kaiserau wohnt, dort zur Schule geht und trainiert. Am Wochenende steht sie üblicherweise im Kader der Delbrücker U16-Jungen in der Bezirksliga.

Die Schule musste unter der Testspielreise übrigens nicht leiden. Die Nationalspielerinnen waren vom Unterricht freigestellt, bekamen aber täglich Aufgaben, welche sie zu erledigen hatten. Dazu bleibt nun etwas Zeit, um verpassten Stoff nachzuholen, denn der nächste Lehrgang steht erst wieder im Mai an. Für Juni sind die nächsten beiden Testländerspiele anvisiert. Leah Blomes Ziel: „Ich will wieder mit dabeisein!“