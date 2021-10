Kaum ein Klassenunterschied

Der VfB Fichte ist zwar Schlusslicht in der Westfalenliga, kickt aber immer noch drei Klassen höher als der SC Halle. Von diesem Drei-Klassen-Unterschied war allerdings gestern Abend im Kreispokal-Achtelfinale an der Masch zumindest eine Stunde lang überhaupt nichts zu sehen. Halle unterlag nach 1:0-Führung und einem couragierten Auftritt 1:5 (1:2).

Dementsprechend fiel die Analyse von Trainer Murat Belen, der die letzten zehn Minuten selbst spielen musste, aus: „Wir haben uns gut verkauft. Ich bin stolz auf die Jungs. Den Klassenunterschied hat man erst am Ende gesehen.“

Auf Haller Seite musste Mesut Sahin kurzfristig wegen einer Zerrung passen. Dafür waren Cem Kalkan und der in der Meisterschaft noch ein Spiel gesperrte Dennis Schmidt mit von der Partie. Und Schmidt war es auch der eine verunglückte Kopfballabwehr eines VfB-Innenverteidigers in der 5. Minute mit platziertem Schuss zur überraschenden 1:0-Führung nutzte. Ein Kalkan-Schuss wurde von Fichtes Keeper entschärft (14.). Auf der anderen Seite parierte Halles Schlussmann Fabian Krutz ein Geschoss von Kevin Klass (19.). Fichte kam in der 24. Minute zum 1:1-Ausgleich durch Justin Richter.

Knackpunkt im Spiel ist die 35. Minute: kein Elfer und im Gegenzug das 1:2

Knackpunkt der Partie war die 35. Minute. Kalkan wurde in zentraler Position im Strafraum zu Boden gezogen, kam im Fallen aber noch an den Ball. Deshalb für Schiedsrichter Luca Maurer kein Elfmeter. Im Gegenzug traf Mourad El Hamdaoui gegen verärgerte Haller zum 1:2-Pausenstand.

Obwohl El Hamdaoui unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 3:1 für Fichte erhöhte, hatte der SC weitere Möglichkeiten. Einen Schuss von Mesut Sahin hielt der VfB-Keeper (48.), weitere von Kalkan wurden im letzten Moment geblockt (50.) und gingen knapp über den Kasten (63.). Mit zwei weiteren Toren schnürte El Hamdaoui (61., 68.) einen Viererpack und sorgte für den 1:5-Endstand.

Halle: Krutz – Kres, Bostanci (71. Ekpe), Schael, S. Sahin (75. Tolu. Özata), Rajic, Kalkan (74. Wiechert/82. Belen), Pross, Karsten, Schmidt, Y. Sahin

Tore: 1:0 Schmidt (5.), 1:1 Richter (24.); 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 alle El Hamdaoui (36., 46., 61., 69.)

Die weiteren Partien vom Mittwoch: SC Hicret - VfL Theesen 3:1, TV Friesen Milse - VfR Wellensiek 0:2, TuS Brake - SC Bielefeld 04/26 7:2.

Ravensberg erwartet Steinhagen zum Pokalderby

Das Achtelfinale wird heute fortgesetzt. Anstoß ist jeweils um 19.30 Uhr. Dabei kommt es am Kleekamp in Borgholzhausen zum Derby zwischen TuS Solbad Ravensberg und der Spvg. Steinhagen. Die Hausherren liegen nach nur einer Niederlage in acht Spielen in der Kreisliga B auf dem fünften Rang in Schlagdistanz zum Spitzenreiter FC Altenhagen. Der Rückstand beträgt nur drei Zähler. Für die Gäste gibt es somit keinen Grund, den TuS zu unterschätzen. Die Elf von Trainer Igor Sreckovic kassierte in Neuenbeken die vierte Saisonniederlage im neunten Spiel und rangiert in der Landesliga weiter auf einem Abstiegsplatz.

Dort steht auch Westfalenligist SC Peckeloh derzeit in der Tabelle. Ernüchternd war der Auftritt beim jüngsten 0:5 zuhause gegen den Delbrücker SC. Nach bislang erst einem Saisonsieg sollte die Truppe von Trainer Markus Kleine-Tebbe die Pokalaufgabe bei SuK Canlar nutzen, um mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für die Meisterschaft zu tanken. Vorsicht ist jedoch geboten. Denn die Gastgeber um den Ex-Steinhagener Thomas Winder stehen nicht zufällig auf Rang zwei in der Kreisliga A. Darüber hinaus spielt Kickers Sennestadt gegen den FC Türk Sport Bielefeld.

Somit lauten die Viertelfinalpaarungen, die für Samstag, 20. November, angesetzt sind: TuS Brake - Sieger Ravensberg/Steinhagen, VfR Wellensiek - SC Hicret, Sieger Kickers/Türk Sport Bielefeld - BV Werther, Sieger Canlar/SC Peckeloh - VfB Fichte.