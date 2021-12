Kehraus im Zwielicht

Mit einem Duell der Tabellennachbarn unter Flutlicht lässt Westfalenligist SC Peckeloh am Freitag, 19.30 Uhr das Fußballjahr 2021 ausklingen: Klingt glamourös, ist aber unter den Bedingungen an der Schule eher eine zwielichtige Angelegenheit. „Stirnlampe mitbringen“, empfiehlt Markus Kleine-Tebbe Akteuren und Zuschauern. Außerdem liefern zwei Trainerentlassungen Diskussionsstoff.

Westfalenliga: Gastgeber SC Peckeloh hat aus den jüngsten fünf Partien vier Siege und ein Remis geholt, SuS Neuenkirchen kommt mit der Empfehlung von dreimal vier erzielten Toren: 4:3 in Theesen, 4:0 gegen Herford, 4:1 in Tengern sind die aktuellen Resultate, mit denen der Ex-Oberligist (2012 bis ‘17) jetzt auf 18 Punkte aus 15 Spielen kommt und Anschluss zum Mittelfeld gewinnt. Peckeloh hat 18 Zähler aus 14 Partien (Nachholspiel in Herford) und will unbedingt den Endspurt seit Anfang November mit einem weiteren Dreier krönen.