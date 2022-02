Kein Kaffeekränzchen am Teekotten

Tiefdruckgebiete und die allgegenwärtige Pandemie: Für die heimischen Teams oberhalb der Kreisebene begann das Fußballjahr mit Spielausfällen. Nur Landesligist Steinhagen hat ein Unentschieden (nach zweimaliger Führung) in Paderborn auf dem Zettel. Am zweiten Februar-Wochenende wollen alle drei auswärts einen Kavalierstart hinlegen.

Westfalenliga: Borussia Emsdetten - SC Peckeloh. Am Teekotten im Norden der Stadt Emsdetten wartet mit Sicherheit kein Kaffeekränzchen auf die Peckeloher. „Die gegnerische Elf ist körperlich stark und gerade bei den aktuellen Platzverhältnisse ein harter Brocken. Unsere Jungs müssen im Kopf bereit sein, die gestellten Aufgaben zu erfüllen, und wieder den Team Spirit entwickeln, der uns im November ausgezeichnet hat“, sagt SCP-Coach Markus Kleine-Tebbe. Das Hinspiel verlor seine Elf durch einen Konter in der 88. Minute unglücklich 1:2. Borussia hat den Start ins neue Jahr mit 1:4 in Neuenkirchen verpatzt. Aber Peckeloh muss zwei echte Handicaps kompensieren: die coronabedingte Trainingszwangspause von 14 Tagen Ende Januar und den Ausfall wichtiger Akteure wie den Mannek-Brüdern, Weißen, Özdil, Haßheider, Müller und Acikel.