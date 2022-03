Kein Sieger im Derby

„Wir sind mit dem Punkt zufrieden und denken, dass das Remis ein gerechtes Ergebnis ist. Nach hinten raus hatten wir die zweite Luft und da war bei zwei Großchancen von Sergio Pinto und Julian Liemke auch ein Dreier möglich“, meinte HSV-Coach Frank Ewert. Die beste Chance für sein Team vor der Pause hatte Pinto mit einer guten Freistoßsituation. Sein Gegenüber Marco Cirrincione sah eine ausgeglichene erste Hälfte, in der Miguel Soylu allein auf Simon Tepper zulief, die Führung der Gäste aber verpasste. Besser machte es in Minute 39 Gianluca Mazza. Er nutzte ein Zuspiel von Peyman Gorji zum 0:1. „Wir sind sehr gut aus der Pause gekommen“, meinte Cirrincione. Er sah zwei Riesenchancen von Mazza, der die Partie hätte alleine entscheiden können. Cirrincione gab aber auch zu, dass sein Team beim Ausgleich nicht gut aussah. Und der fiel eine Viertelstunde vor dem Ende. Hövelhof bekam mehrere Eckbälle in Folge zugesprochen und einen davon nutzte Kevin Malena, der per Kopf das 1:1 erzielte.

