Keller-Kandidat überrascht

Wer hätte das gedacht? Der TSC Steinheim steht in der Fußball-Bezirksliga nach zwei Spieltagen mit optimalen sechs Punkten auf dem zweiten Platz. Angesichts der sehr dürftigen Vorbereitung aufgrund zahlreicher Urlauber und der fehlenden Verstärkungen galt das Team weiterhin als Keller-Kandidat. Nun schöpft die Elf von Trainer Rytis Narusevicius neue Kraft aus dem guten Start

„Wir müssen in jedem Spiel Einsatz und Charakter zeigen“, fordert TSC-Coach Rytis Narusevicius.

.In den vergangenen beiden Spielzeiten, die wegen der Pandemie abgebrochen wurden, lag der TSC zum Zeitpunkt des Abbruchs jeweils auf einem Abstiegsrang. Der Klassenerhalt wäre in beiden Fällen eine ganz enge Nummer geworden. Viele Beo-bachter erwarteten auch in dieser Serie ähnliches. „Wir waren doch schon von allen Seiten abgeschrieben“, sagt der erfahrene Übungsleiter.