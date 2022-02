Kellerduell fällt aus

Kaum hat die Rückrunde begonnen, müssen die Handballer des TuS N-Lübbecke schon wieder eine Pause einlegen: Das Keller-Duell am Donnerstag (17. Februar) beim HBW Balingen-Weilstetten ist von der HBL am Montag kurzerhand abgesetzt worden. Der Grund: mehrere positive Corona-Tests beim Gegner.

Coronafälle beim Gegner: TuS N-Lübbecke muss am Donnerstag nicht nach Balingen

Positive Coronatests führen zur Absage des Spiels in Balingen.

Am Nachmittag nahm Balingens Geschäftsführer Wolfgang Strobel Kontakt zu den Lübbecker Verantwortlichen auf, um die Lage zu erörtern, nachdem es bei der Testung am Montag mehrere positive Test-Ergebnisse gegeben hatte. In Telefonaten zwischen den Vereinsvertretern und der HBL fiel die Entscheidung durch den Liga-Verband: Spielabsage!