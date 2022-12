Kiara Nahen Neunte bei Crosslauf-DM

Zwei Wochen vor den Europameisterschaften im Crosslauf in Italien sind im niedersächsischen Löningen die deutschen Cross-Titelträger ermittelt worden. Der LC Paderborn war mit einer stattlichen Delegation vor Ort. Medaillen oder Topplatzierungen blieben aus.

LC Paderborn mit stattlicher Delegation bei Titelkämpfen in Löningen

Im gemeinsamen Rennen der Frauen, U23-Juniorinnen und Seniorinnen W35 bis W45 war Nele Weike schnellste Paderbornerin: Platz 27 in 24:37 Minuten. In ihrem Sog kam Kiara Nahen eine Sekunde später ins Ziel, Lea Weike folgte als 47. (25:30 min). Dieses Trio setzte sich in der Mannschaftswertung auf einen guten fünften Rang.