Kirs Dreierpack führt TIG zum Sieg

TiG Brakel – SG Bühne/Körbecke 5:3 (2:2) Die SG hatte sich unter dem neuen Trainer Daniel Bartoldus viel vorgenommen. TiG machte den Gästen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Dabei dominierten die Schwarz-Gelben den ersten Durchgang und gingen nach 16 Minuten verdient durch Thomas Redeker in Führung. In der Folgezeit verpasste es das Team um Kapitän Florian Bremer, auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen glich Brakel durch Ozan Kir aus. Niklas Edwards stellte direkt im Anschluss auf 2:1 für die Gäste doch noch vor der Pause kamen die Hausherren durch ein Eigentor der SG zum Ausgleich. Nach der Halbzeit stellten Robert Machleidt und erneut Kir auf 4:2 für TiG. Dirk Brechtken brachte Bühne noch mal heran, aber Kir machte mit seinem dritten Treffer für die Grün-Weißen den Deckel drauf. SG-Trainer Bartoldus war entsprechend angefressen: „Ich bin ein wenig fassungslos. Das Spiel muss eigentlich ganz anders ausgehen. Allerdings waren wir sowohl offensiv als auch defensiv nicht clever genug. Glückwunsch an TiG, sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt.“ Beim TiG-Verantwortlichen Sedat Yalcin war die Stimmung natürlich um einiges besser: „Ein starkes Spiel beider Mannschaften. Der Gegner ist verdient in Führung gegangen, wir fanden erst spät ins Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und eine gute Reaktion gezeigt. Ein großes Lob an die Jungs.“

FC Neuenheerse/Herbram – SV Bonenburg 0:1 (0:1) Nur einen Tag vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres trennten sich der SV Bonenburg und Trainer André Ludwig. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit schlechter Trainingsbeteiligung einigten sich beide Seiten, getrennte Wege zu gehen. Das Duo Lars Hoppe und Dennis Kleinert übernimmt. Gegen das Tabellenschlusslicht setzte sich der SV knapp, aber verdient durch. Das Tor des Tages schoss Daniel Schäfers in der 39. Spielminute.

SG Marienmünster/Rischenau – TuS Vinsebeck 3:1 (0:1) Auf tiefem Platz in Altenbergen bestimmte der Zufall in vielen Situationen das Geschehen. Die Gäste waren allerdings deutlich besser im Spiel, trafen zweimal Aluminium und gingen durch Nico Ziemann in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren auf. Tore Schäfer markierte den Ausgleich. Andre Dierkes stellte mit einem Doppelpack auf 3:1. „Vinsebeck war in der ersten Halbzeit aggressiver und griffiger. Mit dem 0:1 waren wir sehr gut bedient zur Pause. Danach kamen wir dann besser ins Spiel und machen die Tore“, sah SG-Coach Andreas Niemann eine Leistungssteigerung seiner Truppe. Vinsebecks Trainer Maik Disse sah den Spielverlauf ähnlich. „Unterm Strich wäre aufgrund der Chancen ein Unentschieden verdient gewesen.“