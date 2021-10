Klare Sache: Flensburg zwei Nummern zu groß

Die Unterlegenheit seiner Mannschaft erkannte auch Emir Kurtagic an. „Wir sind überrannt, überrollt worden. Die zweite Halbzeit war eine Demonstration der Stärke der Flensburger“, sagte der TuS-Coach und gestand ein: „Das Ergebnis ist sehr bitter und enttäuschend für uns.“

Linksaußen Jan-Eric Speckmann, mit vier Treffern nach der Pause einziger Lübbecker Lichtblick, hatte den Eindruck, „dass uns ein bisschen vielleicht heute auch der Mut gefehlt hat. Wir müssen die Niederlage jetzt aber schnell abhaken und den Fokus auf das Derby nächste Woche in Minden richten.“

Hatte GWD am ersten Spieltag in eigener Halle eine 18:31-Klatsche gegen Flensburg kassiert, musste sich der TuS dem Spitzenteam aus dem hohen Norden nun sogar noch deutlicher geschlagen geben. Dabei verlief der Start vor 1465 Zuschauern, die für die Rekordkulisse der laufenden Saison in der Merkur Arena sorgten, vielversprechend für den Außenseiter: Beim 1:0 und 2:1 lagen die heimischen Handballer zunächst sogar vorne.

„Verschleppungstaktik“ geht nicht lange gut

Kurtagic hatte seiner Mannschaft eine Art Verschleppungstaktik mit auf den Weg gegeben. Die Gastgeber zogen ihre Angriffe in die Länge, nahmen sich viel Zeit bis zum Abschluss. Unnötige Fehler wollte man gegen die gut geölte Flensburger „Konter-Maschine“ so gut es geht vermeiden.

Doch gegen die erstklassige Flensburger Abwehr ging das Konzept nicht lange auf, zumal der TuS-Rückraum keinen guten Abend erwischt hatte: Weder Valentin Spohn und Florian Baumgärtner, die auf den Halb-Positionen begannen, noch später Lutz Heiny und Dominik Ebner stellten den Vize-Meister vor nennenswerte Probleme.

„ »Nach der Flensburger Auszeit beim Stand von 6:9 passiert in den zehn Minuten bis zur Pause viel von dem, was wir vermeiden wollten.« “ Emir Kurtagic, TuS N-Lübbecke

So häuften sich nach dem konzentrierten Start dann doch die Ballverluste. Und Flensburg war umgehend zur Stelle: Zwei blitzschnell vorgetragene Gegenstöße schloss Linksaußen Hampus Wanne zur 3:2-Führung der Gäste ab und legte wenig später per Siebenmeter das 2:4 nach (11.). Der erste Wirkungstreffer für den TuS, der sich weiter bemühte, im Spiel zu bleiben: Luka Mrakovcic hielt den Aufsteiger mit dem 4:6 (15.) im Spiel.

„Ich finde, wir haben es bis zum 6:9 ganz ordentlich gemacht. Dann nimmt Flensburg eine Auszeit und es folgt bis zur Pause ein 1:7-Lauf. In diesen zehn Minuten passiert viel von dem, was wir vermeiden wollten“, klagte Kurtagic über aufkommende Unruhe und Hektik im Spiel seiner Mannschaft, die in der Folge von abgeklärten Flensburgern in Windeseile abgehängt wurden. „Ihr Konterspiel ist einfach sensationell“, sagte der Sportliche Leiter Rolf Hermann.

Zumeist liefen die Gäste ihre Gegenstöße über Hampus Wanne. Der Linksaußen stand nach 30 Minuten schon bei sieben Treffern, stockte bis zum Schlusspfiff auf zwölf Tore auf, darunter gleich neun verwandelte Siebenmeter. Einen Fehlwurf leistete sich der eiskalte Flensburger nicht. Mindestens genauso beeindruckend waren die Regie-Fähigkeiten von Jim Gottfridsson, der Mitte der ersten Halbzeit das Heft in die Hand nahm. „Er trifft auch in der 55. Minute noch die richtige Entscheidung“, äußerte Hermann anerkennend über den Rückraumspieler.

Eiskalter Vollstrecker: Hampus Wanne verwandelte alle neun Siebenmeter. Der Linksaußen war einer der stärksten Flensburger. Foto: Oliver Krato

Den Flensburger Spielern war nicht anzumerken, dass ihnen das Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain (27:27) vom Mittwoch in den Knochen steckte. Die professionelle Herangehensweise half. „Ich hatte meine Mannschaft gewarnt, dass sie in Lübbecke nicht mit 80 Prozent antreten darf. Das hat sie super umgesetzt. Das Ergebnis habe ich in der Höhe nicht erwartet“, sagte SG-Coach Maik Machulla.

Dem TuS ließ dagegen die nötige Courage im Angriff vermissen. Die einzige Ausnahme stellte der eingangs erwähnte Speckmann dar, der nach der Pause für Tom Skroblien ran durfte – ein kleines Wunder nach einem erst zwei Wochen zuvor im Training erlittenen doppelten Bänderriss. „Ich habe den Knöchel gut getaped und mir vor dem Spiel zwei, drei Iboprofen reingeworfen. Ich habe nicht viel gespürt“, meinte der Linksaußen.

Zeigte, wie es geht: Der eingewechselte Jan-Eric Speckmann zeigte einen kaltschnäuzigen Auftritt und avancierte mit vier Treffern noch zum besten TuS-Schützen. Foto: Oliver Krato

Neben der sportlichen Enttäuschung gab es beim TuS N-Lübbecke aber auch Grund zur Freude. Mit 1465 Zuschauern war der Zuspruch so groß wie noch in keinem Heimspiel der bisherigen Saison. Vor dem Anpfiff bildeten sich am Eingang lange Schlangen. „Die Kulisse freut mich tierisch“, sagte Geschäftsführer Torsten Appel. „Das ist ein gutes Signal und hilft uns allen, auch der Mannschaft“, so Appel, der sich zwar ein spannenderes Spiel gewünscht hatte, aber die Klasse des Gegners anerkennen musste: „Bei denen stehen Weltklasse-Handballer auf dem Platz. Wir haben heute als Aufsteiger gegen eine internationale Spitzenmannschaft die Grenzen aufgezeigt bekommen.“

TuS N-Lübbecke: Asheim, Rezar (22.-30.) – Heiny 1, Baumgärtner 1, Ebner 1, Petreikis 4, Strosack 2, Mundus 1, Dräger, Kontrec, Mrakovcic 1, Spohn, Nissen, Speckmann 4/1, Petrovsky, Skroblien 2/1.

SG Flensburg-Handewitt: Buric, Backhaus – Golla 2, Jensen, Svan 4, von Oettingen 1, Wanne 13/9, Steinhauser 1, Larsen 1, Gottfridsson 4, Jakobsen 2, Semper 1, Mensing 4, Lindskog 1.

Rote Karte: Dominik Ebner (TuS/44.) nach der dritten Zeitstrafe.