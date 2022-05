Klatschen für Brakel und Nieheim

Gegen Ende der Saison treten die beiden ranghöchsten Fußballmannschaften des Kreises Höxter in der Fußball-Landesliga saft- und kraftlos auf: Die Spvg Brakel unterliegt auf heimischem Terrain mit 1:5-Toren gegen den nun feststehenden Absteiger SV Eidinghausen/Werste.

Ein halbes Dutzend Gegentore muss der FC Nieheim beim 1:6 gegen den FC Kirchlengern hinnehmen. Bei beiden Trainern ist die Kritik in Richtung Spieler geharnischt.

Spvg Brakel – SV Eidinghausen/Werste 1:5 (1:2). „Das Ergebnis kann nicht mit dem leidenschaftlichen Kampf des Gegners begründet werden. Unsere Spieler haben Einstellung, Willen und Kampf im Kollektiv vermissen lassen. Als Trainer kann ich mich nach den letzten beiden Auftritten nicht mehr schützend vor das Team stellen“, stellte Spvg-Coach Haydar Özdemir enttäuscht fest. „Es war eine Frechheit gegenüber den treuen Fans, die im letzten Heimspiel der Saison eine solch lustlose Vorstellung über sich ergehen lassen mussten. Entschuldigung.“ Brakels Youngster Matti Rohde vergab die einhundertprozentige Chance zum 2:2-Ausgleich. Im Gegenzug ließ Schlussmann Alexander Fischer einen harmlosen Ball zum 1:3 durch die Hände rutschen. Danach kam von den Nethestädtern nichts mehr.

Rico Brandl hatte in der 35. Minute den Brakeler Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt. Für den SV Eidinghausen/Werste waren Jan Spölgen zum 1:0 (5.), Atakan Kurnaz zum 1:2 (43.), Gabriel Khalaf zum 2:3 (63.), Simar Kaya zum 1:4 (88.) und Panagiotis Galatas zum 1:5 (90.) erfolgreich gewesen.

FC Kirchlengern – FC Nieheim 6:1 (2:1). Nick Neumann hatte den FCN mit 1:0 in Führung gebracht. Danach brach es über die Weberstädter, die jegliche Gegenwehr vermissen ließen, herein. „Das war von uns in keiner Phase landesligatauglich. Es ist auch kleine Entschuldigung, dass wir nur mit zwölf Akteuren angereist sind. Alle müssen sich hinterfragen“, stellte FCN-Trainer André Schnatmann fest.