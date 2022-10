Blödes Ende für den TuS Tengern: Beim 1:1 gegen die DJK Mastbruch kassierten die Landesliga-Fußballer gestern den Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+3).

Kapitän Igor Safonov hatte Tengern nach einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter in der 56. Minute in Führung gebracht. Doch es reichte nicht für einen Dreier.