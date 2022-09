Klefisch macht Bertels glücklich

Paderborner Derbysieg in der Oberliga beim Delbrücker SC

Delbrück

Menschen, für die alles gleich sein muss, hätten am Freitagabend im Delbrücker Stadion am Laumeskamp 73 Minuten lang ihre wahre Freude am Oberligaderby zwischen dem Delbrücker SC und der U21 des SC Paderborn 07 gehabt. Dann brachte mit Kai Klefisch der Profi im Kader des Paderborner Profinachwuchses nicht nur die Ordnung des DSC gehörig durcheinander.

Von Mark Heinemann