Kleinigkeiten entscheiden

Nach der Herbstferienpause empfangen die Regionalliga-Damen des TTV Hövelhof am Sonntag um 14 Uhr den Sportclub Niestetal. Die Gäste aus der Nähe von Kassel sind bis dato ebenfalls noch ungeschlagen, haben aber auch erst zwei Spiele absolviert. Ihr dritte Partie bestreiten sie am Samstag in Holzbüttgen, ehe tags darauf die Sennedamen auf sie warten. „Jetzt kommen die Mannschaften auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden“, blickt der Hövelhofer Teamchef Klaus-Dieter Borgmeier gespannt auf diese Aufgabe.

Er rechnet mit einem engen Spiel und einem knappen Ausgang. Nachdem Sarah Löher und Kristin König bei den Bezirksmeisterschaften krankheitsbedingt ausgefallen waren, ist zumindest Löher wieder im Training und kann am Sonntag mitwirken. „Unsere Mannschaft strotzt derzeit vor Selbstbewusstsein, so dass wir auch dieses Spiel gewinnen können. Dennoch ist es mir bewusst, dass gerade bei den jungen Spielerinnen jederzeit ein kleiner Einbruch kommen kann“, sagt Borgmeier. Die treuen Besucher in der Sporthalle der Mühlenschule dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Tetyana Maksimenko (geborene Tkachova) freuen, die vor einem Jahrzehnt, zu Zweitligazeiten, fünf Jahre in der Sennegemeinde gespielt hatte. Hövelhof ist übrigens mit einem Zuschauerschnitt von 34 auch hier die Nummer eins der Liga.

Die ranghöchste Herren-Mannschaft, NRW-Ligist TuRa Elsen, trifft am Samstag ab 17.30 Uhr in der Turnhalle der St. Dionysius Grundschule auf den TTV Neheim-Hüsten. Die Gäste aus dem Sauerland gehörigen der Kategorie „Konkurrenten um den Klassenerhalt“ an und liegen aktuell drei Punkte hinter Elsen. Mit einem Sieg kann die TuRa nicht nur ihre bisher gute Form aus der Hinrunde untermauern, sondern auch die Tür zum Klassenverbleib sperrangelweit aufstoßen.

Zwei Ligen tiefer, in der Landesliga, kommt es zum absoluten Spitzenspiel: Die bisher noch verlustpunktfreie zweite Elsener Mannschaft gastiert am Samstag um 18.30 Uhr bei der DJK BW Avenwedde II. Die Gastgeber sind zwar ebenfalls ungeschlagen, mussten aber schon in ein Unentschieden einwilligen, so dass der größere Druck auf ihren Seiten liegt. Zumal in Elsen vor der Saison niemand ein Auge in Richtung Meisterschaft geworfen hatte. Eine Stunde früher, um 17.30 Uhr, spielt die TuS Bad Wünnenberg beim TTC Rödinghausen. Die Gastgeber sind bisher noch ohne jeglichen Punktgewinn und somit zweifelsfrei einer der Konkurrenten des Aufsteigers aus der Badestadt im Kampf um den Nichtabstieg.

In der Herren-Bezirksliga hat der TTC Paderborn sein Nachholspiel beim TVE Langenberg mit 9:4 gewonnen. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung – jeder Akteur konnte mindestens ein Einzel gewinnen – ragte Stefan Brockmann mit zwei Einzelsiegen heraus. Zudem scorten die Doppel Brockmann/Altrogge und Alers/Ender. Bereits heute Abend wollen die Paderborner mit einem Sieg im Derby beim TSV Schloß Neuhaus weiter den Anschluss an das Spitzenduo aus Brakel und Rietberg-Neuenkirchen halten.

Alle Spiele der Herren-Bezirksliga in der Übersicht: TSV Schloß Neuhaus - TTC Paderborn (heute Abend, 20 Uhr), TTV Salzkotten - TTSG Rietberg-Neuenkirchen (heute, 20 Uhr), SC Wiedenbrück - TTC Bad Lippspringe (heute, 20 Uhr), TTSG Rietberg-Neuenkirchen II - TuRa Elsen III (Samstag, 17 Uhr).

In der Damen-Bezirksliga hofft der TTV Hövelhof II im Heimspiel gegen den TuS Bad Driburg II am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.