Knappe an der Spitze abgelöst

Letztgenannter triumphierte nach seinem Sieg in Kapstadt auch am vergangenen Sonntag in Durban. Das aber nicht irgendwie, sondern in einer ihresgleichen suchenden Art und Weise. Ritchie beschenkte sich an seinem 28. Geburtstag mit einem Ass, blieb die ersten drei Runden lang bogeyfrei und ging bei einem Zwischenergebnis von 25 unter Par (ein neuer Tour-Rekord) mit einem Vorsprung von zehn Schlägen in den Finaltag. Das Polster schrumpfte zwischenzeitlich auf zwei, lag am Ende aber wieder bei sechs Schlägen (-26). Beim Sieg von Knappe war Ritchie Vierter, in der Folge zweimal Erster. Mit nun bereits erspielten 82.319 Euro Preisgeld hat er den Paderborner (57.445) an der Spitze des Road-to-Mallorca-Rankings abgelöst. Knappe, seit diesem Dienstag 33 Jahre alt, belegte in Durban den 38. Platz (-9).

