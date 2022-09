Knappe freut sich auf den Old Course

Obwohl es Alexander Knappe – wenige Tage nach seinem Sieg in Belgien – bei der Open de Portugal nicht ins Wochenende geschafft hat, führt der Paderborner Golfprofi die Gesamtwertung der Challenge Tour weiterhin an. Zudem gibt es für den 33-Jährigen vor der an diesem Donnerstag beginnenden Swiss Challenge eine weitere sehr gute Nachricht.

Eingekreist: Justin Farthing (mit Siegerpokal) und Timm Leidecker stehen am Ende des Trainingscamps in St. Andrews auf der weltberühmten Swilcan Bridge.

Über ein Ranking der südafrikanischen Sunshine Tour hat Knappe einen Platz im Feld einen ganz besonderen Pro-Am-Turniers der DP World Tour bekommen. Vom 29. September bis 2. Oktober schlägt die Nummer 349 der Weltrangliste in Schottland bei der mit 5 Millionen US-Dollar dotierten Alfred Dunhill Links Championship ab, die auf dem Old Course in St. Andrews, in Carnoustie und Kingsbarnes ausgespielt wird. Neben jeder Menge Prominenz aus Sport und Entertainment sind auch viele der weltbesten Golfer dabei: Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Billy Horschel, Shane Lowry und Tommy Fleetwood zum Beispiel.

Übersteht Knappe nach drei Runden den Cut, wird er am Sonntag sogar ein zweites Mal über die weltberühmte Swilcan Bridge auf dem Old Course schreiten dürfen. Dort wandelt er dann auf den frischen Spuren von zwei anderen Paderborner Golftalenten, die sich erst kürzlich auf der 700 Jahre alten Steinbrücke fotografieren lassen durften: Justin Farthing (GC Paderborner Land) und Timm Leidecker (GC Bad Lippspringe), die auf spannende Tage im Home of Golf zurückblicken.

Golfprofi Alexander Knappe spielt zunächst noch die Swiss Challenge, um dann Ende des Monats bei der Alfred Dunhill Links Championship aufteen zu dürfen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Nachdem der 18-jährige Justin Farthing (derzeitiger HCPI 2,6) zu Beginn des Schottland-Aufenthalts mit einem Sieg bei der Lundin Junior Open seine gute Form unter Beweis gestellt hatte, stand die Qualifikation für die St. Andrews Boys Open im Fokus. 300 Golfer aus 13 Ländern hatten gemeldet, 150 wurden zugelassen. Für den 17-jährigen Timm Leidecker (HCPI 9,4) war die Handicap-Grenze (4,9) eine zu hohe Hürde, Justin belegte nach der ersten Runde auf dem Eden Course in St. Andrews den geteilten 95. Platz und scheiterte damit am Cut.

Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch, denn für das Duo stand auch noch ein internationales Trainingscamp auf dem Programm, an dessen Ende der Sieger des St. Andrews Mypro International Challenge Cups gesucht wurde. Der hieß nach Runden von 79 (Castle Course), 77 (Jubilee) und 74 (Dukes) Schlägen, in der direkten Nachbarschaft des Old Course, Justin Farthing. Zur Belohnung gab es für den Gewinner Pokal sowie Urkunde und für alle Camp-Teilnehmer das Foto auf der legendären Brücke, auf der sich jeder Golfer zumindest einmal in seinem Leben ablichten lassen möchte.