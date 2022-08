Nach einem auf langwierige gesundheitliche Sorgen zurückzuführenden Durchhänger kommt Alexander Knappe auf der Challenge Tour wieder richtig gut in Schwung.

Alexander Knappe hat sehr gute Aussichten, in der kommenden Saison auf der DP World Tour zu spielen.

Seitdem er in Tschechien und Frankreich noch zweimal in Folge am Cut gescheitert war, werden die Ergebnisse des Paderborner Golfprofis kontinuierlich besser und besser.