Paderborn

Knockout in der Nachspielzeit: Die A-Junioren des SC Paderborn haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen durch einen Foulelfmeter in der 93. Minute unglücklich mit 3:4 (1:1) verloren und verbleiben mit vier Punkten in der Abstiegszone.

Jörg Manthey