Willi Knoke ist jetzt Ehrenvorsitzender

„Und gemeinsam leuchtet unser Stern noch heller“ verheißt das Fanlied des TuS Egge Schwaney. Die Egge-Arena in Schwaney soll künftig wirklich noch heller leuchten – ein neues Flutlicht mit LED-Technik wird dieses bald möglich machen.

Dieses Projekt ist eines der großen Vereinsthemen für 2022. Auch das pademiebedingt eingeschränkte 100-jährige Bestehen in 2021 wird in diesem Jahr kräftig nachgefeiert.

Das alles wurde auf der Jahreshauptversammlung des TuS Egge in der Schützenhalle deutlich, zu der der 1. Vorsitzender Markus Gerecke 90 Mitglieder begrüßen durfte. Auch Altenbekens Bürgermeister Mathias Möllers war an die Eller gekommen.

944 Mitglieder

In Zeiten der Pandemie standen die Mitglieder treu zu ihrem TuS Egge: Die Mitgliederzahl kletterte binnen der vergangenen 24 Monate sogar auf 944 (+27 gegenüber 2020), so konnte Kassierer Benedikt Stiewe berichten. Größte Abteilung bleibt die Fußballabteilung mit 443 Aktiven, von denen über 300 Junioren sind. Aber auch die Breitensportabteilung glänzt mit breiter Angebotspalette und zahlreichen Mitgliedern sowie ebenfalls einer guten Kassenlage, wie Breitensport-Kassiererin Anja Hagen und die designierte Turnwartin Marina Malewski berichteten. Die Weiterentwicklung des Angebotes geht stetig voran: Seit Kurzem gibt es eine „Eltern-Walking-Gruppe“, bald startet auch „Zumba für Kids“.

Die gute Fußball-Jugendarbeit des TuS Egge ist die wichtige Grundlage für die Seniorenmannschaften, denn viele Spieler kommen aus der eigenen Jugend. „Erfolg ist nicht nur Glück, sondern auch harte Arbeit“, so Jugendobmann Sebastian Papenkordt. Er bedankte sich bei den 17 Jugendtrainerinnen und -trainern, die die acht Jugendmannschaften trainieren.

Die 1. Herrenmannschaft des TuS Egge wird in der kommenden Spielzeit eingleisigen A-Liga dabei sein, ein großer Erfolg für das Team um Trainer Patrick Dirichs vor allem nach einer fulminanten Hinrunde. Christian Schröder (bisher Kapitän FC Augustdorf) wird zur neuen Saison den TuS Egge verstärken.

Der TuS konnte den Sommer 2021 nutzten, um das Vereinsjubiläum pünktlich wenigstens ein bisschen zu feiern, berichtete Markus Raabe als 1. Geschäftsführer. So gab es verschiedene Aktionen, die im Dorf gut ankamen: Die TuS-Challenge, die Aktion 100 Steine (versteckt im Dorf), die TuS-Olympiade und der Vereinsgeburtstag hatten allesamt eine tolle Beteiligung. Dazu gab es Aktionen des Förderkreises wie die Jubiläumsbank oder das Jubiläums-Rhönradtor mitten im Dorf. Die große Festwoche wird vom 6. bis 14. August in XXL-Version mit einem Galaabend und weiteren Highlights nachgeholt.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Im Vorstand ist der TuS von personeller Kontinuität geprägt, das machten die Wahlen deutlich. Einstimmig wiedergewählt wurden: Markus Gerecke (1. Vorsitzender), Patrick Dirichs (2. Vorsitzender), Markus Raabe (1. Geschäftsführer), Klaus Lamberg (2. Geschäftsführer), Benedikt Stiewe (1. Kassierer), Rolf Laumann (2. Kassierer), Anja Hagen (Kassiererin Breitensport), Stefan Humpert (1. Schriftführer), Simon Schmale (2. Schriftführer), Norbert Rüsenberg (Platzkassierer).

Sebastian Papenkordt, bisher 1. Jugendobmann, wechselte auf den Posten des Sozialwartes. Mit Dank und Anerkennung wurde Sebastian Böddeker als bisheriger Sozialwart verabschiedet, er war nicht wieder zur Wahl angetreten. Zum neuen 1. Jugendobmann wurde Michael Beine gewählt, er war bisher 2. Jugendobmann. Neue 2. Jugendobfrau ist Manuela Stiewe.

Eine Staffelstabübergabe fand in der Breitensportabteilung statt: Nach neun Jahren im Amt der 1. Turnwartin kandidierte Eva Bölte nicht erneut. Als Motor und Ideengeberin hat sie in den vergangenen Jahren die Breitensportabteilung konsequent weiterentwickelt und breit aufgestellt. Einstimmig zu ihrer Nachfolgerin wurde Marina Malewski gewählt. Ebenso wie für Eva Bölte gab es für Christiane Dunsche Lobesworte und tosenden Beifall. Dunsche trat als 2. Turnwartin nicht erneut zur Wahl an, bleibt dem TuS Egge aber als Übungsleiterin ebenfalls erhalten. Ihr Amt übernimmt Jessica Klemisch.

Willi Knoke ist jetzt Ehrenvorsitzender. Foto:

Als Dank für seine Verdienste bestellte die Versammlung Willi Knoke zum Ehrenvorsitzenden. Knoke ist seit fast 60 Jahren Mitglied, spielte über viele Jahre beim TuS Fußball. Danach unterstützte er den Verein 26 Jahre lang in der Vorstandsarbeit, davon vier Jahre als Geschäftsführer, drei Jahre in der Jugendarbeit, drei Jahre als 2. Vorsitzender und 16 Jahre als 1. Vorsitzender.

Für ihre langjährige aktive Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Volker Erfeling, Peter Kutscha (beide Goldene Ehrennadel), Christoph Becker, Gertrud Bentler, Hermann Bergmann, Michael Dunsche, Markus Gerecke, Stefan Knaup, Dennis Kröger, Felix Kröger, Klaus Lamberg, Lukas Räker, Dennis Schäfers, Anna Finke, Christian Fuhr, Anna Schindler, Laurine Stiewe, Silvia Stiewe (alle Silberne Ehrennadel).

Weitere Infos und Fotos zur Versammlung auf www.tus-schwaney.de.