Koldaevs vielversprechendes Debüt

Zahlreiche Leichtathleten des LC Paderborn sind in die Winter- und Hallensaison gestartet. Bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf in Sonsbeck erreichte Kiara Nahen (24:57 Minuten) in der Wertung der weiblichen U23 den zwölften Rang. Malin Bokel (27:28 Minuten) folgte hier als 24. In der Altersklasse der männlichen U18 lief Kian Thomas zu Rang 22 in einer Zeit von 14:48 Minuten.

Nach langer Verletzungspause kehrte Mehrkämpfer Simon Büthe (U20) in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle zurück auf die Wettkampfbühne. 8,70 Sekunden bedeuteten für den Schützling von Wladimir Diesendorf Platz zwei über die 60 Meter Hürden. Mit 23,85 Sekunden gab es außerdem eine neue Bestzeit über die 200 Meter. Mit übersprungenen 1,87 Metern im Hochsprung und 13,36 Metern im Kugelstoßen schloss Büthe sein Wettkampfwochenende ab.

Trainingspartner Robin Binger (U20) gelang ebenfalls ein solider Auftakt in die Hallensaison mit gleich zwei neuen Bestmarken über die 200 Meter (23,64 sec) und 60 Meter (7,37 sec). Sein jüngerer Bruder Marvin (U16) zeigte mit 7,78 Sekunden über die 60 Meter und 39,42 Sekunden über die 300 Meter – neue persönliche Bestzeit – einen guten Auftritt.

Mit 9,37 Sekunden über die 60 Meter Hürden, 9,37 Meter im Kugelstoßen, 5,13 Meter im Weitsprung und 26,21 Sekunden (Bestmarke) über die 200 Meter schloss Katharina Trapphoff (U20) ihren ersten Hallenwettkampf der Saison ab. Auch Paula Renner (U20) zeigte im 60 Meter Hürden-Sprint (9,51 sec), 200 Meter-Sprint (28,55), im Hochsprung (1,50 m) und Kugelstoßen (8,37 m) gute Leistungen.

Maximilian Koldaev (U14) bestritt in Dortmund seinen aller ersten Wettkampf und sicherte sich mit übersprungenen 1,58 Metern direkt Platz zwei im Hochsprung. Schnell unterwegs war an dem Wochenende vor allem auch Gesa Lutze (U16), die sich mit 8,09 Sekunden gegen ihre Konkurrenz über die 60 Meter durchsetzte. Gute Leistungen zeigten außerdem Moritz Kannenberg (U18) über die 60 Meter sowie Marc Leineke und Robin Nikolai über die 400 Meter.

Parallel zur Veranstaltung in Dortmund suchten einige Athleten ihren Saisonauftakt beim Brillux-Sprintcup in Münster. Aufgrund der überschaubaren Starterfelder dort erhielten alle Teilnehmer die Chance, gleich zwei Läufe zu absolvieren. Bei den Frauen hatte Lauryn Siebert in 7,88 und 7,82 Sekunden in beiden Rennen die Nase vorn vor ihren Trainingskolleginnen Marlene Funke (8,04/8,08 sec) und Nicole Rodehutscord (8,12/8,18 sec). Solide Zeiten zeigte außerdem Laura Pazmandi, die in beiden Rennen mit 8,34 Sekunden Rang fünf belegte.

In der U23 entschied Anna Semler in 8,00 und 7,92 Sekunden beide Rennen deutlich für sich. Den Trend führte auch Marvin Orthmann in der männlichen U20 fort. Er gewann beide Sprints in 7,03 und 7,17 Sekunden.