Königin Silvia übergibt Cup in Bosseborn

Bosseborn

Es ist eine Gänsehaut-Atmosphäre bei Sonne pur: Der traditionelle Dorfpokal hat wieder alle Generationen angezogen. Die Wiedersehensfreude nach zwei Jahren coronabedingter Pause spiegelt sich in den Jubelsprüngen, Gesängen und Tanzeinlagen in der Windpark-Arena wider. Am Ende übergibt das amtierende Bosseborner Königspaar Silvia und Olaf Millgramm den begehrten Siegerpokal an die Champions von „DeluHxe“.

Von Jürgen Drüke