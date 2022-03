Konstant gute Leistungen im Fünfkampf

Internationaler Dreifach-Triumph in für den LC Paderborn in Portugal: Gerd Westphal und Karin Förster sind mit Goldmedaillen von den Senioren-Hallen-Europameisterschaften in Braga zurückgekehrt. Karin Förster (W75) schnappte sich Gold im 60-Meter-Sprint und im Weitsprung, Gerd Westphal (M55) den EM-Titel im Fünfkampf.

Pandemie-bedingt war die Meisterschaft von März 2020 um ein Jahr verschoben worden und wurde nun unter strengen Hygiene-Auflagen nachgeholt. 2361 Leichtathletik-Senioren aus ganz Europa trafen sich zu den Hallen-Disziplinen plus Winterwurf und Cross-Lauf. Karin Förster überzeugte mit einer ausgezeichneten Sprintleistung über die 60 Meter. Mit einem starken Start und kräftigen ersten Schritten legte sie gleich am Anfang den Grundstein für den Sieg und eine sehr gute Zeit von 11,79 Sekunden. Drei Tage zuvor war sie bereits W75-Europameisterin im Weitsprung geworden. In ihrer Lieblingsdisziplin konnte sie alle sechs Versuche gültig in die Grube bringen und sich mehrfach auf die Endweite von 2,83 Meter steigern. Eine bemerkenswerte Leistung, war doch ihre Vorbereitung auf diese Meisterschaft durch viele gesundheitliche Probleme erschwert, ein kontinuierliches Training kaum möglich.

Mit konstanten Leistungen in allen Disziplinen lag Gerd Westphals Fokus bei dieser EM auf dem Mehrkampf. Nach den ersten Disziplinen (60-Meter-Hürden in 9,81 Sekunden und 5,37 Meter im Weitsprung) steuerte er bereits Medaillenkurs. Das motivierte ihn für die nächsten Disziplinen und sollte sich in den nächsten Leistungen niederschlagen: 10,96 Meter im Kugelstoßen und übersprungene 1,54 Meter im Hochsprung lagen über seinen Erwartungen. Als sich Favorit Thomas Stewens aus Bad Vilbel ein Missgeschick leistete, nutzte Westphal die Gunst der Stunde und lag vor der letzten Disziplin, dem 1000-Meter-Lauf, knapp in Führung vor dem Norweger Frode Holt. Das letzte Rennen (Start um 23.05 Uhr) entschied über die Reihenfolge auf dem Podest. Westphal wählte die Taktik, das Rennen selbst zu entscheiden. In einem beherzten Lauf stellte er einen kleinen Vorsprung zum Norweger her. Am Ende lief Westphal in 3:25,17 Minuten durchs Ziel und freute sich über den verdienten Europameistertitel freuen.

Tage zuvor war Westphal noch in Einzeldisziplinen unterwegs gewesen. Er belegte im Hochsprung Platz acht (1,50 Meter), im Weitsprung Rang sieben (5,09 Meter) und wurde Vierter im Stabhochsprung (3,30 Meter).

Noch ein weiterer Athlet vom LC Paderborn war in Braga im Stabhochsprung in Braga dabei: Timm Funke (M45) wurde mit übersprungenen 3,40 Meter Fünfter in seiner Altersklasse. Erhofft hatte sich der Spezialist eigentlich etwas mehr, allerdings war auch seine Vorbereitung durch Verletzungen erschwert.

Die nächsten Ziele für die Masters-Athleten des LC Paderborn sind schon definiert. Im Mai findet der internationale Hanse-Cup für Mehrkämpfer in Stendal statt, im Juli die Weltmeisterschaften im finnischen Tampere. Termin und Ort für die Deutschen Meisterschaften der Senioren sind noch offen.