Kontrec bleibt bis 2024

„Tin hat in den vergangenen zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Er bildet zusammen mit Yannick Dräger unseren Innenblock und ist ein wichtiger Rückhalt für unsere Mannschaft“, sagte Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS, über den Kroaten. „Darüber hinaus freut es mich, dass wir uns nach den Vertragsverlängerungen mit Yannick Dräger und Tom Skroblien nun auch mit Tin auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten. So bleibt unser Grundgerüst zusammen und wir setzten weiterhin auf Kontinuität“, so Hermann weiter.

