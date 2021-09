Konzentration schwindet

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben in ihrem Meisterschaftsspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA bei den Römerstrom Gladiators Trier zwei Gesichter gezeigt. Ging vor gut 1100 Zuschauern in der Arena das Spielsystem der Gäste in der ersten Hälfte noch auf (39:38), so ließen sie in einem lange wilden und temporeichen Duell kontinuierlich nach und kassierten eine letztlich verdiente 75:89-Niederlage. Nur acht von 26 Dreier-Versuchen glückten (31 Prozent). Unter dem Brett spielte Trier seine Dominanz aus, das Reboundverhältnis (50:37) ging klar an den Gewinner.