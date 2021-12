Korrekte Tabellenoptik

Altenbeken

Der Spielplan der Handball-Verbandsliga hat der HSG Altenbeken/Buke eine unfreiwillig lange Winterpause beschert. Wenn es am 15. Januar 2022 (18.30 Uhr) ausgerechnet zum noch ungeschlagenen Spitzenreiter HB Bad Salzuflen geht, steckt der HSG eine dann sechswöchige Spielunterbrechung in den Beinen. Die Herausforderung: Das Team muss rasch wieder in einen Rhythmus finden, um die optisch ansprechende Ausgangsposition nicht frühzeitig zu verspielen. Altenbeken/Buke geht mit 12:6 Zählern als Tabellendritter ins neue Jahr, hinter Bad Salzuflen (15:1) und dem TSV Hahlen (14:2).

Von Jörg Manthey