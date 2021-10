Krause pariert 20 Bälle

Staffel 2: TG Hörste - PSV Recklinghausen 33:23 (17:14). „Es war ganz gut“, kommentierte Marcel Krause seine eigene Leistung mit ostwestfälischen Bescheidenheit. Denn mit 20 Paraden zeigte der Hörster Schlussmann eine Darbietung, die deutlich besser als nur „ganz gut“ war. Der 30-Jährige gehört nicht zu den Torhüter-Vertretern, die spektakulär zwischen den Pfosten hin- und herhechten oder die Gegner nach einer Parade in Grund und Boden brüllen. Aber Krause, der an einem Bielefelder Gymnasium als Lehrer arbeitet, erledigte seinen Job am Sonntag mit Gelassenheit und größter Effizienz. Ball für Ball kaufte er den Gästen ab, allein zwölf im ersten Durchgang, was seiner Mannschaft dabei half, die mäßige Trefferquote im Angriff zu kaschieren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar