Die SG Marienmünster/Rischenau II und die SG Siddessen/Niesen spielen von 14.30 Uhr an in Holzhausen um einen Platz in der Fußball-Kreisliga B. Der Hintergrund: Der SSV Würgassen I hatte im vergangenen Sommer nach dem Meldeschluss sein Team zurückgezogen, war also erster Absteiger und zugleich ein „Platzhalter“.

SSV Würgassen fällt raus

„Dieser Platzhalter wird nun aufgelöst, damit sind beide Staffeln wieder voll besetzt“, erklärte Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses. Das bisher als Würgassen II in der B-Liga spielende SSV-Team wird wieder zu Würgassen I.

Lüchtringen contra Lütgeneder/Dössel

Zwei weitere B-Liga-Plätze spielen noch drei C-Ligisten untereinander aus. An diesem Donnerstag sind der TuS Lüchtringen II und die SG Lütgeneder/Dössel gefordert. Das Entscheidungsspiel zwischen den beiden Teams wird um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Tietelsen angepfiffen. Lüchtringen II ist mit 46:12-Toren und 39 Punkten aus 16 Spielen Sieger der Gruppe 2 geworden. Vier Punkte Vorsprung hat der TuS auf den Tabellenzweiten.

Lütgeneder/Dössel ließ in Gruppe 3 mit 80:24-Toren und 49 Punkten aus 18 Partien die Konkurrenz hinter sich. Auf Rang zwei hat die Spielgemeinschaft neun Zähler Abstand. Der Sieger des Spieles steigt in die Kreisliga B auf.

Sonntag letzte Chance

Der Verlierer hat an diesem Sonntag, 19. Juni, im Spiel gegen den Verlierer des ersten Aufstiegsspieles zwischen dem FC Nieheim II und der SG Bühne/Körbecke II eine abschließende zweite Chance. Der Spielort steht noch nicht fest.