„Alles ein bisschen schneller“

Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Der TuS Bad Driburg ist als A-Liga-Meister zurück in der Fußball-Bezirksliga und startet voller Vorfreude in die neue Spielzeit.

Der TuS Bad Driburg freut sich auf die Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga und will möglichst zügig den Klassenerhalt sichern. Unser Foto zeigt das Team mit (hinten von links). Betreuer Mario Kropp, Jannik Dürrfeld, Jannis Loermann, Tobias Stuwe, Jonas Wiechers-Wiemers, Lukas Anke, Kai Derksen, Trainer Dennis Hustadt sowie (Mitte von links) Torwarttrainer Dirk Kunkel, Leo Kemmer, Lazare Parsch, Manuel Weber, Alex Hopp, Jonathan Kornhoff, Patrick Stiewe, Hendrik van der Kamp, Maximilian Reineke und (vorne von links) Marcel Marx, Tarik Ünal, Henryk Ring, David Steiner, Denis Kisselev, Karsten Klunker, Hendrik Jacobi, Noel Hillebrand. Auf dem Foto fehlen: Xhenet Overbeck, Marc Düsing, Christian Plaß und Daniel van Gorp.

Doch trotz aller Aufstiegs-Euphorie bleiben sie unter der Iburg realistisch. „Wir möchten zunächst unsere Art Fußball zu spielen natürlich auch eine Liga höher anwenden. Wir werden alles allerdings ein wenig schneller machen müssen. Am Fuß und vor allem im Kopf“, sagt Trainer Dennis Hustadt, der selbst in der Regionalliga gespielt hat und die Bezirksliga-Staffel 3 auch als Trainer aus seiner Zeit in Beverungen kennt.