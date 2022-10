„Am Gegner vorbeiziehen“

Die Spvg Brakel will sich in der Fußball-Landesliga nach ihrer klaren Niederlage in Maaslingen wieder von ihrer besseren Seite zeigen und den vierten Saisonsieg landen. Der FC Nieheim möchte derweil am Sonntag, 16. Oktober, die Tabellenführung weiter behaupten und setzt auf den neunten Dreier.

Spvg Brakel – FC RW Kirchlengern (Sonntag, 15.30 Uhr). „Wir werden diese Woche hart arbeiten und uns dann am kommenden Sonntag wieder anders präsentieren“, sagte Haydar Özdemir (wie berichtet) am vergangenen Sonntag nach der 0:6-Niederlage beim Tabellenzweiten SC Rot-Weiß Maaslingen. Krankheitsbedingte Ausfälle machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung und so war die Trainingsbeteiligung „recht überschaubar“, so der erfahrene Coach der Spielvereinigung. Er setzt nun darauf, dass der eine oder andere angeschlagene Akteur am Sonntag wieder fit ist.