Noch einmal alles geben, noch einmal eine Topleistung liefern und punkten: Das will der Fußball-Landesligist Spvg Brakel an diesem Samstag im einen Tag vorgezogenen letzten Hinrundenspiel beim SC Herford. Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Nieheim und dem Tabellenzweiten SC Rot-Weiß Maaslingen fällt aus. Die Sportplätze in Nieheim und Eversen sind gesperrt.

SC Herford – Spvg Brakel (Samstag, 14.30 Uhr). „Wir müssen an unsere Grenzen gehen, so leidenschaftlich spielen und kämpfen wie zuletzt. Dann bin ich optimistisch“, sagt Brakels Trainer Haydar Özdemir vor dem Kellerduell in Herford. Der gastgebende Westfalenliga-Absteiger liegt mit 14 Punkten auf dem drittletzten Rang, ganze drei Siege sind ihm bisher in dieser Saison gelungen. Brakel rangiert mit 17 Zählern als Tabellenvierzehnter auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Rot-Schwarzen, die vier Siege auf dem Konto haben, sind punktgleich mit den direkt vor ihnen liegenden Teams des SV Heide Paderborn und des VfB Schloß Holte. Den Vorsprung auf Herford wollen sie behaupten, am liebsten vergrößern.